Randonnée Vallées du Jaoul et du Viaur La Salvetat-Peyralès Aveyron

Des beaux panoramas sur les hauteurs au paisible Viaur en bas, tout en passant par le torrentueux Jaoul, cette rando très variée est agrémentée de patrimoine industriel, religieux et vernaculaire.

https://www.cirkwi.com/fr/circuit/947315-vallees-du-jaoul-et-du-viaur

English :

From beautiful panoramas on the heights to the peaceful Viaur below, via the torrential Jaoul, this varied hike is enhanced by industrial, religious and vernacular heritage.

Deutsch :

Von den schönen Panoramen auf den Höhen bis zum friedlichen Viaur unten, alles über den reißenden Jaoul, wird diese sehr abwechslungsreiche Wanderung durch industrielles, religiöses und volkstümliches Erbe geschmückt.

Italiano :

Dagli splendidi panorami sulle alture al tranquillo Viaur sottostante, passando per il torrenziale Jaoul, questa passeggiata molto varia è arricchita dal suo patrimonio industriale, religioso e vernacolare.

Español :

Desde los bellos panoramas de las alturas hasta el apacible Viaur, pasando por el torrencial Jaoul, este paseo tan variado se enriquece con su patrimonio industrial, religioso y vernáculo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-12 par ADT Aveyron