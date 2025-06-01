Randonnée Autour du château de Roumégous La Salvetat-Peyralès Aveyron

Randonnée Autour du château de Roumégous La Salvetat-Peyralès Aveyron vendredi 1 août 2025.

Randonnée Autour du château de Roumégous

Randonnée Autour du château de Roumégous 12440 La Salvetat-Peyralès Aveyron Occitanie

Durée : Distance : Tarif :

Une très belle randonnée hors du temps au croisement de deux vallées sauvages aux pentes oubliées.

Circuit 33 du topoguide « Entre Aveyron et Viaur, en Pays Rieupeyrousain » (édition 2021)

Circuit 18 du topoguide « Le Ségala au pays des Cent vallées »

https://www.cirkwi.com/fr/circuit/68668-randonnee-autour-du-chateau-de-roumegous

English :

A beautiful, timeless hike at the crossroads of two wild valleys with forgotten slopes.

Route 33 in the guidebook « Entre Aveyron et Viaur, en Pays Rieupeyrousain » (2021 edition)

Route 18 of the guidebook « Le Ségala au pays des Cent vallées »

Deutsch :

Eine sehr schöne zeitlose Wanderung an der Kreuzung zweier wilder Täler mit vergessenen Hängen.

Rundweg 33 des Topoguides « Entre Aveyron et Viaur, en Pays Rieupeyrousain » (Ausgabe 2021)

Rundweg 18 des Topoguides « Le Ségala au pays des Cent vallées » (Das Ségala im Land der hundert Täler)

Italiano :

Una bella passeggiata senza tempo all’incrocio di due valli selvagge con pendii dimenticati.

L’itinerario 33 nella guida « Entre Aveyron et Viaur, en Pays Rieupeyrousain » (edizione 2021)

L’itinerario 18 nella guida « Le Ségala au pays des Cent vallées »

Español :

Un hermoso paseo intemporal en la encrucijada de dos valles salvajes con laderas olvidadas.

Ruta 33 en la guía « Entre Aveyron et Viaur, en Pays Rieupeyrousain » (edición 2021)

Ruta 18 en la guía « Le Ségala au pays des Cent vallées »

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-12 par ADT Aveyron