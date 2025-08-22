Oreilles en Balade La Salvetat Peyralès La Salvetat-Peyralès Aveyron

Oreilles en Balade parcours sonore de La Salvetat-Peyralès

Oreilles en Balade parcours sonore de La Salvetat-Peyralès départ de l’église Sainte Croix 12440 La Salvetat-Peyralès Aveyron Occitanie

Avec un casque sur les oreilles, partez à la découverte de La Salvetat-Peyralès. Laissez-vous guider au gré des histoires racontées et vécues par les habitants du village. Un parcours sonore avec une version adulte et une version enfant.

+33 5 65 81 83 07

English :

With headphones on, discover La Salvetat-Peyralès. Let yourself be guided by the stories told and experienced by the villagers. A sound trail with adult and children’s versions.

Deutsch :

Mit Kopfhörern auf den Ohren gehen Sie auf Entdeckungsreise durch La Salvetat-Peyralès. Lassen Sie sich durch die Geschichten führen, die von den Bewohnern des Dorfes erzählt und erlebt werden. Ein akustischer Rundgang mit einer Erwachsenen- und einer Kinderversion.

Italiano :

Con le cuffie, scoprite La Salvetat-Peyralès. Lasciatevi guidare dalle storie raccontate e vissute dagli abitanti del villaggio. Un percorso sonoro con versioni per adulti e bambini.

Español :

Con los auriculares puestos, descubra La Salvetat-Peyralès. Déjese guiar por las historias contadas y vividas por los habitantes del pueblo. Un recorrido sonoro con versiones para adultos y niños.

