Apéro Préhisto Musée de Préhistoire Carnac

Carnac

Apéro Préhisto

Musée de Préhistoire 10 Place de la Chapelle Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 10:00:00

fin : 2026-05-08 11:30:00

Date(s) :

2026-05-08 2026-05-14 2026-05-15 2026-05-25

À 10h Un moment convivial autour du feu démonstration d’allumage, préparation et cuisson de galettes apéro. C’est prêt ? Dégustons ! Activité conseillée à partir de 6 ans Sans réservation, inclus dans le prix du billet d’entrée . .

Musée de Préhistoire 10 Place de la Chapelle Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 2 97 52 66 36

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English :

L’événement Apéro Préhisto Carnac a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon