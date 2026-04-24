Apéro Préhisto Musée de Préhistoire Carnac
Apéro Préhisto Musée de Préhistoire Carnac vendredi 8 mai 2026.
Carnac
Apéro Préhisto
Musée de Préhistoire 10 Place de la Chapelle Carnac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 10:00:00
fin : 2026-05-08 11:30:00
Date(s) :
2026-05-08 2026-05-14 2026-05-15 2026-05-25
À 10h Un moment convivial autour du feu démonstration d’allumage, préparation et cuisson de galettes apéro. C’est prêt ? Dégustons ! Activité conseillée à partir de 6 ans Sans réservation, inclus dans le prix du billet d’entrée . .
Musée de Préhistoire 10 Place de la Chapelle Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 2 97 52 66 36
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English :
L’événement Apéro Préhisto Carnac a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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