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Apéro Préhisto Musée de Préhistoire Carnac

Apéro Préhisto Musée de Préhistoire Carnac vendredi 8 mai 2026.

Lieu : Musée de Préhistoire

Adresse : 10 Place de la Chapelle

Ville : 56340 Carnac

Département : Morbihan

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Carnac

Apéro Préhisto

Musée de Préhistoire 10 Place de la Chapelle Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 10:00:00
fin : 2026-05-08 11:30:00

Date(s) :
2026-05-08 2026-05-14 2026-05-15 2026-05-25

À 10h Un moment convivial autour du feu démonstration d’allumage, préparation et cuisson de galettes apéro. C’est prêt ? Dégustons ! Activité conseillée à partir de 6 ans Sans réservation, inclus dans le prix du billet d’entrée .   .

Musée de Préhistoire 10 Place de la Chapelle Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 2 97 52 66 36 

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English :

L’événement Apéro Préhisto Carnac a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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