Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Apéro quizz Chez Monique Chez Monique Périgueux

Apéro quizz Chez Monique Chez Monique Périgueux

Apéro quizz Chez Monique Chez Monique Périgueux mercredi 17 juin 2026.

Lieu : Chez Monique

Adresse : 5 Impasse Sainte-Cécile

Ville : 24000 Périgueux

Département : Dordogne

Début : mercredi 17 juin 2026

Fin : mercredi 17 juin 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif : Gratuit

Périgueux

Apéro quizz Chez Monique

Chez Monique 5 Impasse Sainte-Cécile Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 21:00:00
fin : 2026-06-17 02:00:00

Date(s) :
2026-06-17

Apéro quizz quizz, blind test et cadeaux à gagner

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération   .

Chez Monique 5 Impasse Sainte-Cécile Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 08 89 58  chez.monique.entreprise@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Apéro quizz Chez Monique

L’événement Apéro quizz Chez Monique Périgueux a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Communal de Périgueux

À voir aussi à Périgueux (Dordogne)