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AGENDA · Varennes-sous-Dun

Apéro Rock des conscrits Varennes-sous-Dun

samedi 29 août 2026 · Varennes-sous-Dun

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Stade, rue de Bel Air, Varennes-sous-Dun
Ville
71800 Varennes-sous-Dun
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Gratuit Gratuit

Varennes-sous-Dun

Apéro Rock des conscrits

Stade, rue de Bel Air, Varennes-sous-Dun Varennes-sous-Dun Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 20:00:00
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

APERO ROCK organisé par les conscrits 6??

Samedi 29 août à partir de 20h
au stade de Varennes-sous-Dun
(repli dans la salle mille clubs en cas de pluie)
Concert pop rock avec le groupe Groove La Porte
Planches de charcuterie / fromage hot dogs
Buvette
Ambiance conviviale garantie

Et le dimanche, fête organisée par l’Amitié Varennoise avec
Concours de pétanque
Repas
Bal musette   .

Stade, rue de Bel Air, Varennes-sous-Dun Varennes-sous-Dun 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté  

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English :

L’événement Apéro Rock des conscrits Varennes-sous-Dun a été mis à jour le 2026-08-13 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais

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