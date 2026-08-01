Apéro Rock des conscrits Varennes-sous-Dun
samedi 29 août 2026 · Varennes-sous-Dun
Informations pratiques
Varennes-sous-Dun
Apéro Rock des conscrits
Stade, rue de Bel Air, Varennes-sous-Dun Varennes-sous-Dun Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 20:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
APERO ROCK organisé par les conscrits 6??
Samedi 29 août à partir de 20h
au stade de Varennes-sous-Dun
(repli dans la salle mille clubs en cas de pluie)
Concert pop rock avec le groupe Groove La Porte
Planches de charcuterie / fromage hot dogs
Buvette
Ambiance conviviale garantie
Et le dimanche, fête organisée par l’Amitié Varennoise avec
Concours de pétanque
Repas
Bal musette .
Stade, rue de Bel Air, Varennes-sous-Dun Varennes-sous-Dun 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
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English :
L’événement Apéro Rock des conscrits Varennes-sous-Dun a été mis à jour le 2026-08-13 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais
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