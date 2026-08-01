Informations pratiques

Varennes-sous-Dun

Apéro Rock des conscrits

Stade, rue de Bel Air, Varennes-sous-Dun Varennes-sous-Dun Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 20:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

APERO ROCK organisé par les conscrits 6??

Samedi 29 août à partir de 20h

au stade de Varennes-sous-Dun

(repli dans la salle mille clubs en cas de pluie)

Concert pop rock avec le groupe Groove La Porte

Planches de charcuterie / fromage hot dogs

Buvette

Ambiance conviviale garantie

Et le dimanche, fête organisée par l’Amitié Varennoise avec

Concours de pétanque

Repas

Bal musette .

Stade, rue de Bel Air, Varennes-sous-Dun Varennes-sous-Dun 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

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English :

L’événement Apéro Rock des conscrits Varennes-sous-Dun a été mis à jour le 2026-08-13 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais