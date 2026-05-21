Apéro Signes Aisey-sur-Seine
Apéro Signes Aisey-sur-Seine samedi 4 juillet 2026.
Aisey-sur-Seine
Apéro Signes
5 Route de Dijon Aisey-sur-Seine Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 18:30:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
L’Apéro Signes est un atelier gratuit d’échanges et de découverte de la Langue des Signes Française dans un cadre convivial et atypique, ouvert à tous, expérimentés ou pas du tout, entendants ou non.
??Pour les personnes entendantes…, une découverte de la culture sourde, une initiation ludique à la LSF.
??Pour les personnes sourdes et malentendantes, un espace de transmission, de valorisation de sa langue.
Pour tous, rencontre, partage, rires, apprentissages… Un pas l’un vers l’autre.
??Possibilité de terminer la soirée en partageant un repas (réservation) .
5 Route de Dijon Aisey-sur-Seine 21400 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 26 71 43 65 garedeslumieres@gmail.com
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English : Apéro Signes
L’événement Apéro Signes Aisey-sur-Seine a été mis à jour le 2026-05-21 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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