Châteaudun

Apéro sur l’eau

Les Grands Moulins Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 19:00:00

fin : 2026-08-15 20:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Une promenade commentée d’une heure pour profiter du Loir en compagnie d’un guide nature à l’heure de l’apéro, tout en dégustant un panier de produits locaux.

Sur inscription.

Animation proposée par Grand Châteaudun Tourisme et Instant Pêche et Nature 28 .

Les Grands Moulins Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 22 46

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English :

A one-hour guided walk along the Loir with a nature guide, while enjoying an aperitif and a basket of local produce.

L’événement Apéro sur l’eau Châteaudun a été mis à jour le 2026-06-21 par OT GRAND CHATEAUDUN