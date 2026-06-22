Visite guidée Histoire de Châteaudun du 19ème siècle à la Belle Epoque Châteaudun mardi 18 août 2026.

Châteaudun

Visite guidée Histoire de Châteaudun du 19ème siècle à la Belle Epoque

Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR

6.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 11:00:00

fin : 2026-08-18 12:30:00

Date(s) :

2026-08-18

Une visite permettant de découvrir les nouveaux aménagements urbains et la vie dunoise à la fin du 19ème et au début du 20ème siècle.

Série thématique Histoire de Châteaudun 3/3

Inscription auprès de Grand Châteaudun Tourisme. 6.5 .

Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 22 46 bienvenue@grandchateauduntourisme.fr

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English :

A tour that offers a glimpse into the new urban developments and life in Dunoise in the late 19th and early 20th centuries.

L’événement Visite guidée Histoire de Châteaudun du 19ème siècle à la Belle Epoque Châteaudun a été mis à jour le 2026-06-22 par OT GRAND CHATEAUDUN