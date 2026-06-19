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Concert Appelez-moi francois Châteaudun

Concert Appelez-moi francois Châteaudun

Concert Appelez-moi francois Châteaudun samedi 15 août 2026.

Adresse
Les Grands Moulins
Ville
28200 Châteaudun
Département
Eure-et-Loir
Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
20:30:00
Tarif
Gratuit

Châteaudun

Concert Appelez-moi francois

Les Grands Moulins Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 20:30:00
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Pop lo-fi, cœur vintage, âmes poétiques, Appelez-moi François, c’est ce duo français dé-calé, qui fait danser les silences, chalouper les souvenirs et invente la chanson Lofilgood.
En fonction de la météo, le concert pourra être déplacer au théâtre de Châteaudun.   .

Les Grands Moulins Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire  

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English :

Lo-fi pop, a vintage heart, poetic lyrics—call me François—this is the offbeat French duo that makes silences dance, sets memories swaying, and invents the “Lofilgood” song.

L’événement Concert Appelez-moi francois Châteaudun a été mis à jour le 2026-06-19 par OT GRAND CHATEAUDUN

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