Châteaudun

Concert Appelez-moi francois

Les Grands Moulins Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 20:30:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Pop lo-fi, cœur vintage, âmes poétiques, Appelez-moi François, c’est ce duo français dé-calé, qui fait danser les silences, chalouper les souvenirs et invente la chanson Lofilgood.

En fonction de la météo, le concert pourra être déplacer au théâtre de Châteaudun. .

Les Grands Moulins Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

Lo-fi pop, a vintage heart, poetic lyrics—call me François—this is the offbeat French duo that makes silences dance, sets memories swaying, and invents the “Lofilgood” song.

L’événement Concert Appelez-moi francois Châteaudun a été mis à jour le 2026-06-19 par OT GRAND CHATEAUDUN