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Visite guidée Le passé militaire de Châteaudun Châteaudun

Visite guidée Le passé militaire de Châteaudun Châteaudun

Visite guidée Le passé militaire de Châteaudun Châteaudun jeudi 20 août 2026.

Ville
28200 Châteaudun
Département
Eure-et-Loir
Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
11:00:00
Tarif
6.5 6.5 6.5 Tarif de base plein tarif

Châteaudun

Visite guidée Le passé militaire de Châteaudun

Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR
6.5
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 11:00:00
fin : 2026-08-20 12:30:00

Date(s) :
2026-08-20

Châteaudun fut pendant longtemps une ville de garnison et ses casernes ont hébergé au fil des époques de nombreuses unités militaires.
Inscription auprès de Grand Châteaudun Tourisme. 6.5  .

Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 22 46  bienvenue@grandchateauduntourisme.fr

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English :

Châteaudun was a garrison town for many years, and its barracks have housed numerous military units over the centuries.

L’événement Visite guidée Le passé militaire de Châteaudun Châteaudun a été mis à jour le 2026-06-22 par OT GRAND CHATEAUDUN

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