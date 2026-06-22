Châteaudun

Visite guidée Le passé militaire de Châteaudun

Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR

6.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 11:00:00

fin : 2026-08-20 12:30:00

Date(s) :

2026-08-20

Châteaudun fut pendant longtemps une ville de garnison et ses casernes ont hébergé au fil des époques de nombreuses unités militaires.

Inscription auprès de Grand Châteaudun Tourisme. 6.5 .

Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 22 46 bienvenue@grandchateauduntourisme.fr

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English :

Châteaudun was a garrison town for many years, and its barracks have housed numerous military units over the centuries.

L’événement Visite guidée Le passé militaire de Châteaudun Châteaudun a été mis à jour le 2026-06-22 par OT GRAND CHATEAUDUN