Informations pratiques

Nanteuil-le-Haudouin

Apéro Théâtre à Nanteuil-le-Haudouin un village, cent z’histoires

Nanteuil-le-Haudouin Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 18:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

L’association Scènes en Valois vous invite à une soirée conviviale mêlant théâtre et partage autour d’un apéritif.

À travers le spectacle Un village, cent z’histoires , plongez dans la vie et les anecdotes d’un village riche en souvenirs, en personnages et en récits.

Un moment culturel chaleureux qui promet de faire voyager le public au fil d’histoires inspirées du territoire et de son patrimoine humain.

Samedi 12 septembre à 18h

Nanteuil-le-Haudouin

️ Tarif 15 €

Gratuit pour les moins de 12 ans

Réservation obligatoire 06 09 70 23 82

scenesenvalois@outlook.fr

Une belle occasion de découvrir le théâtre autrement, dans une ambiance détendue et conviviale, en compagnie de l’association Scènes en Valois.

L’association Scènes en Valois vous invite à une soirée conviviale mêlant théâtre et partage autour d’un apéritif.

À travers le spectacle Un village, cent z’histoires , plongez dans la vie et les anecdotes d’un village riche en souvenirs, en personnages et en récits.

Un moment culturel chaleureux qui promet de faire voyager le public au fil d’histoires inspirées du territoire et de son patrimoine humain.

Samedi 12 septembre à 18h

Nanteuil-le-Haudouin

️ Tarif 15 €

Gratuit pour les moins de 12 ans

Réservation obligatoire 06 09 70 23 82

scenesenvalois@outlook.fr

Une belle occasion de découvrir le théâtre autrement, dans une ambiance détendue et conviviale, en compagnie de l’association Scènes en Valois. .

Nanteuil-le-Haudouin 60440 Oise Hauts-de-France +33 6 09 70 23 82 scenesenvalois@outlook.fr

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English :

The Scènes en Valois association invites you to a fun evening combining theater and socializing over drinks.

Through the show “Un village, cent z’histoires,” immerse yourself in the life and anecdotes of a village rich in memories, characters, and stories.

A warm and welcoming cultural experience that promises to take the audience on a journey through stories inspired by the region and its human heritage.

? Saturday, September 12 at 6:00 p.m.

? Nanteuil-le-Haudouin

?? Price: 15 ?

? Free for children under 12

? Reservations required: 06 09 70 23 82

? scenesenvalois@outlook.fr

A wonderful opportunity to experience theater in a different way, in a relaxed and friendly atmosphere, in the company of the Scènes en Valois association.

L’événement Apéro Théâtre à Nanteuil-le-Haudouin un village, cent z’histoires Nanteuil-le-Haudouin a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme du Pays de Valois