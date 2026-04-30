Apéro time par les Vitrines C’Chartres Chartres
Apéro time par les Vitrines C’Chartres Chartres samedi 13 juin 2026.
Chartres
Apéro time par les Vitrines C’Chartres
Butte des Charbonniers Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-13 18:00:00
fin : 2026-06-13 00:30:00
Date(s) :
2026-06-13
L’incontournable Apéro Time fait son grand retour, et cette édition s’annonce encore plus festive !Familles
Pour la seconde fois, c’est la Butte des Charbonniers qui accueillera l’événement, au cœur de Chartres, de 18h à 0h30.
Préparez-vous à vivre une soirée conviviale et chaleureuse, dans une ambiance de guinguette sous les étoiles. Au programme apéritifs savoureux, spécialités locales, ambiance musicale avec la scène ouverte ICONIC, rencontres avec vos commerçants, grandes tablées en bois pour partager un moment authentique. Venez nombreux profiter de cette soirée pleine de saveurs, de rires et de rencontres. Un avant gout de l’été… .
Butte des Charbonniers Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
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English :
Apéro Time is back, and this year promises to be even more festive!
L’événement Apéro time par les Vitrines C’Chartres Chartres a été mis à jour le 2026-04-27 par OT CHARTRES
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