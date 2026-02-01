Apéro’Crochet, tous niveaux Le 20 mille Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-17 19:00 – 20:00

Gratuit : non 6 euros Tout public

Au programme :Cette initiation au crochet, d’une durée d’une heure, est une première approche conviviale et accessible, idéale pour tester, découvrir et ressentir si cette pratique vous plaît, avant de vous lancer dans un cours collectif ou individuel. Au détour d’un Apéro, vous découvrirez les bases du crochet et prendrez le temps d’explorer les premières sensations, en toute simplicité ! Tout le matériel créatif est fourni par Ô P’tits Coins. Le matériel permettant la réalisation : crochet, marqueurs de mailles…. est prêté le temps de la séance par Elodie de OmeBonheurs. Si vous avez vos crochets, marqueurs de mailles, aiguilles à coudre pour la laine vous pouvez venir avec. Au choix, vous avez la possibilité d’apporter un morceau/boisson à partager ou de verser un 1€ de participation à l’achat de l’Apéro

Le 20 mille Doulon – Bottière Nantes 44300

https://optitscoins.fr/les-ateliers/apero-crochet-tous-niveaux



