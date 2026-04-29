Atelier Couleurs de chance – Le lotus en dancheong Cosmopolis Nantes
Atelier Couleurs de chance – Le lotus en dancheong Cosmopolis Nantes samedi 23 mai 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-05-23 10:00 – 11:30
Gratuit : non Tarif : 15€
Atelier participatif autour du dancheong, consistant à mettre en couleur un panneau en bois rond orné du motif du lotus (symbole de pureté, d’harmonie et de chance). Cet atelier est proposé dans le cadre du 13e Festival Printemps coréen à découvrir du 6 au 31 mai 2026 à l’Espace Cosmopolis, à la Salle Paul Fort, aux Salons Mauduit, Pannonica, au Printemps des Nefs, Magmaa et Stéréolux.
Cosmopolis Centre-ville Nantes 44000
02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr
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