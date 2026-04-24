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Apéromix Bords 2 Scènes Salle Orange Bleue Vitry-le-François

Apéromix Bords 2 Scènes Salle Orange Bleue Vitry-le-François jeudi 4 juin 2026.

Lieu : Bords 2 Scènes Salle Orange Bleue

Adresse : 4 rue Auguste Choisy

Ville : 51300 Vitry-le-François

Département : Marne

Début : jeudi 4 juin 2026

Fin : jeudi 4 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Vitry-le-François

Apéromix

Bords 2 Scènes Salle Orange Bleue 4 rue Auguste Choisy Vitry-le-François Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04 19:00:00
fin : 2026-06-04

Date(s) :
2026-06-04

19h.Tout public
Les soirées Apéromix vous permettent de découvrir les artistes musiciens du Grand Est.
Chaque mois, venez écouter des projets, des esthétiques, des ambiances différentes. Nous essayons de réunir tous les ingrédients qui vous permettront de passer une très bonne soirée bar, restauration en vente sur place et surtout, une ambiance conviviale et détendue.   .

Bords 2 Scènes Salle Orange Bleue 4 rue Auguste Choisy Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est +33 3 26 41 00 10 

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English : Apéromix

L’événement Apéromix Vitry-le-François a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne

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