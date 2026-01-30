Debout sur le zinc + première partie Bords 2 Scènes Salle Orange Bleue Vitry-le-François
Debout sur le zinc + première partie Bords 2 Scènes Salle Orange Bleue Vitry-le-François vendredi 29 mai 2026.
Debout sur le zinc + première partie
Bords 2 Scènes Salle Orange Bleue 4 rue Auguste Choisy Vitry-le-François Marne
Tarif : 20 – 20 – 28 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 21:00:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
21h.Tout public
Avant le printemps, il faut passer par l’hiver . De cette évidence naît une chanson qui invite au réveil, et dans ses pas éclot le dixième album studio de Debout sur le Zinc, L’Importance de l’hiver. .
Bords 2 Scènes Salle Orange Bleue 4 rue Auguste Choisy Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est +33 3 26 41 00 10
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Debout sur le zinc + première partie
L’événement Debout sur le zinc + première partie Vitry-le-François a été mis à jour le 2026-01-30 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne