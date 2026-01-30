Debout sur le zinc + première partie Bords 2 Scènes Salle Orange Bleue Vitry-le-François

Debout sur le zinc + première partie

Bords 2 Scènes Salle Orange Bleue 4 rue Auguste Choisy Vitry-le-François Marne

Début : 2026-05-29 21:00:00

Avant le printemps, il faut passer par l’hiver . De cette évidence naît une chanson qui invite au réveil, et dans ses pas éclot le dixième album studio de Debout sur le Zinc, L’Importance de l’hiver. .

