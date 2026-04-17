Happy Manif David Rolland Chorégraphies Vitry-le-François
Happy Manif David Rolland Chorégraphies Vitry-le-François mercredi 27 mai 2026.
Vitry-le-François
Happy Manif David Rolland Chorégraphies
Départ Place Lucie Aubrac, Quartier Rome Saint-Charles Vitry-le-François Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 11:00:00
fin : 2026-05-27
Date(s) :
2026-05-27
11h et 15h.Tout public
Un jour de fête à Vitry-le-François sur fond d’ambiance années 80’s !
Excursion chorégraphique jubilatoire en milieu urbain sur fond de cinéma.
Tout public à partir de 8 ans. .
Départ Place Lucie Aubrac, Quartier Rome Saint-Charles Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est +33 3 26 41 00 10
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English : Happy Manif David Rolland Chorégraphies
11 am and 3 pm.
L’événement Happy Manif David Rolland Chorégraphies Vitry-le-François a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
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