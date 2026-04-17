Vitry-le-François

Happy Manif David Rolland Chorégraphies

Départ Place Lucie Aubrac, Quartier Rome Saint-Charles Vitry-le-François Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 11:00:00

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-05-27

11h et 15h.Tout public

Un jour de fête à Vitry-le-François sur fond d’ambiance années 80’s !

Excursion chorégraphique jubilatoire en milieu urbain sur fond de cinéma.

Tout public à partir de 8 ans. .

Départ Place Lucie Aubrac, Quartier Rome Saint-Charles Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est +33 3 26 41 00 10

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English : Happy Manif David Rolland Chorégraphies

11 am and 3 pm.

L’événement Happy Manif David Rolland Chorégraphies Vitry-le-François a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne