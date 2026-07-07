Apéros-concerts de l’Hôtel des Isles Barneville-Carteret Barneville-Carteret
mardi 7 juillet 2026 · Barneville-Carteret
Informations pratiques
Barneville-Carteret
Apéros-concerts de l’Hôtel des Isles
Barneville-Carteret 9 Boulevard Maritime Barneville-Carteret Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-07 20:00:00
fin : 2026-08-25 22:00:00
Date(s) :
2026-07-07
Les apéros-concerts de l’Hôtel des Isles reviennent à Barneville-Carteret pour leur 5e édition. Tous les mardis de juillet et août, de 20h à 22h, profitez d’un concert avec vue mer pendant les marchés nocturnes. Pour l’occasion, l’établissement ouvre exceptionnellement son bar et installe une terrasse éphémère. Les visiteurs peuvent apporter leur repas acheté auprès des foodtrucks du marché. Au total, 8 dates sont prévues dans une ambiance conviviale au cœur de la Côte des Isles. .
Barneville-Carteret 9 Boulevard Maritime Barneville-Carteret 50270 Manche Normandie +33 2 33 04 05 99 amelie.hoteldesisles@gmail.com
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English : Apéros-concerts de l’Hôtel des Isles
L’événement Apéros-concerts de l’Hôtel des Isles Barneville-Carteret a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Cotentin La Côte des Isles
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