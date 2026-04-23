Wihr-au-Val

Apéros du vigneron

1 rue de Walbach Wihr-au-Val Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-08 17:00:00

fin : 2026-08-26 19:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Savourez les vins du domaine accompagnés d’une planchette de fromages locaux, pour un moment convivial et chaleureux en famille ou entre amis.

Venez profiter des Apéros Gourmands au Domaine Schoenheitz !

Savourez les vins du domaine accompagnés d’une planchette de fromages locaux, pour un moment convivial et chaleureux en famille ou entre amis.

Une pause gourmande où terroir et plaisirs se rencontrent. .

1 rue de Walbach Wihr-au-Val 68230 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 71 03 96 domaine@vins-schoenheitz.fr

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English :

Enjoy our estate wines accompanied by a platter of local cheeses, for a warm and convivial moment with family and friends.

L’événement Apéros du vigneron Wihr-au-Val a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme de la vallée de Munster