Balades dans les vignes & dégustation Wihr-au-Val
Balades dans les vignes & dégustation Wihr-au-Val jeudi 9 juillet 2026.
Wihr-au-Val
Balades dans les vignes & dégustation
1 rue de Walbach Wihr-au-Val Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-09 09:30:00
fin : 2026-08-27 12:00:00
Date(s) :
2026-07-09
Découvrez le domaine à travers une marche dans le vignoble pour comprendre le travail de la vigne avec le vigneron.
Découvrez le domaine à travers une marche dans le vignoble pour comprendre le travail de la vigne avec le vigneron.
La visite se poursuit en cave, puis par une dégustation de 5 vins, pour une immersion complète de la vigne au verre. .
1 rue de Walbach Wihr-au-Val 68230 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 71 03 96 domaine@vins-schoenheitz.fr
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English :
Discover the estate through a walk in the vineyard to understand the work of the vines with the winemaker.
L’événement Balades dans les vignes & dégustation Wihr-au-Val a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme de la vallée de Munster
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