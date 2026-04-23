Wihr-au-Val

Balades dans les vignes & dégustation

1 rue de Walbach Wihr-au-Val Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-09 09:30:00

fin : 2026-08-27 12:00:00

Date(s) :

2026-07-09

Découvrez le domaine à travers une marche dans le vignoble pour comprendre le travail de la vigne avec le vigneron.

Découvrez le domaine à travers une marche dans le vignoble pour comprendre le travail de la vigne avec le vigneron.

La visite se poursuit en cave, puis par une dégustation de 5 vins, pour une immersion complète de la vigne au verre. .

1 rue de Walbach Wihr-au-Val 68230 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 71 03 96 domaine@vins-schoenheitz.fr

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English :

Discover the estate through a walk in the vineyard to understand the work of the vines with the winemaker.

L’événement Balades dans les vignes & dégustation Wihr-au-Val a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme de la vallée de Munster