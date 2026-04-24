Plumergat

Apéros Klam La Dévorante

Espace vert Les Hermines Plumergat Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 18:30:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

La Dévorante et son irrémissible appétit pour la richesse des timbres et les phrasés communs poursuivent leur festin sonore. Avec un nouveau répertoire qui toujours repose sur un maillage fin entre chansons traditionnelles, poésie, mélodies puisées dans le jazz, le duo persévère aussi dans l’improvisation pour sans cesse récolter les fruits de l’inattendu, luxe inouï de pouvoir persister sans signer. .

Espace vert Les Hermines Plumergat 56400 Morbihan Bretagne +33 6 69 01 21 31

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English : Apéros Klam La Dévorante

L’événement Apéros Klam La Dévorante Plumergat a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon