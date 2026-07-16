Forum des assos Rue Joseph Évenas Plumergat
samedi 5 septembre 2026 · Rue Joseph Évenas · Plumergat
Informations pratiques
Plumergat
Forum des assos
Rue Joseph Évenas Espace Les Hermines Plumergat Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 09:00:00
fin : 2026-09-05 12:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Forum des associations
Organisé par la Mairie de Plumergat
Plus d’une vingtaine d’associations seront présentes pour vous faire découvrir leurs activités à travers des démonstrations et des échanges avec les bénévoles.
C’est aussi l’occasion de vous inscrire aux activités proposées pour la saison à venir. Venez nombreux ! .
Rue Joseph Évenas Espace Les Hermines Plumergat 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 56 14 56
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English :
L’événement Forum des assos Plumergat a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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