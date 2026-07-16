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AGENDA · Plumergat

Forum des assos Rue Joseph Évenas Plumergat

samedi 5 septembre 2026 · Rue Joseph Évenas · Plumergat

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Rue Joseph Évenas
Adresse
Espace Les Hermines
Ville
56400 Plumergat
Département
Morbihan
Tarif

Plumergat

Forum des assos

Rue Joseph Évenas Espace Les Hermines Plumergat Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 09:00:00
fin : 2026-09-05 12:00:00

Date(s) :
2026-09-05

Forum des associations
Organisé par la Mairie de Plumergat

Plus d’une vingtaine d’associations seront présentes pour vous faire découvrir leurs activités à travers des démonstrations et des échanges avec les bénévoles.

C’est aussi l’occasion de vous inscrire aux activités proposées pour la saison à venir. Venez nombreux !   .

Rue Joseph Évenas Espace Les Hermines Plumergat 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 56 14 56 

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English :

L’événement Forum des assos Plumergat a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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