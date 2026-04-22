Plumergat

Apéros Klam Oyna !

Espace vert Les Hermines Plumergat Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 18:30:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

A travers un répertoire balkan-oriental, les voix d’Estelle et Mandra dessinent des arabesques autour de mélopées grecques, de diaphonies bulgares et de monodies anatoliennes.

Et dans la ronde, on réinvente les danses sirto, kalamatiano et d’autres païdusko… .

Espace vert Les Hermines Plumergat 56400 Morbihan Bretagne +33 6 69 01 21 31

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English : Apéros Klam Oyna !

L’événement Apéros Klam Oyna ! Plumergat a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon