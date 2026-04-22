Apéros Klam Oyna ! Plumergat
Apéros Klam Oyna ! Plumergat mercredi 19 août 2026.
Plumergat
Apéros Klam Oyna !
Espace vert Les Hermines Plumergat Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 18:30:00
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-19
A travers un répertoire balkan-oriental, les voix d’Estelle et Mandra dessinent des arabesques autour de mélopées grecques, de diaphonies bulgares et de monodies anatoliennes.
Et dans la ronde, on réinvente les danses sirto, kalamatiano et d’autres païdusko… .
Espace vert Les Hermines Plumergat 56400 Morbihan Bretagne +33 6 69 01 21 31
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English : Apéros Klam Oyna !
L’événement Apéros Klam Oyna ! Plumergat a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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