Roussas

Apéros Patio chez Grangeneuve

Domaine de Grangeneuve 1200 Route des Esplanes Roussas Drôme

Tarif : – – EUR

Tapas et vins à payer au choix

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-23 19:00:00

fin : 2026-06-30 23:00:00

Date(s) :

2026-06-23 2026-06-30

Vins du Domaine de Grangeneuve Tapas Ambiance musicale et estivale Pensez à réserver !

.

Domaine de Grangeneuve 1200 Route des Esplanes Roussas 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 98 50 22 oh.bour@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Wines from Domaine de Grangeneuve—Tapas? A summery atmosphere with live music? Be sure to make a reservation!

L’événement Apéros Patio chez Grangeneuve Roussas a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes