Crèche à la Chapelle St Joseph Sanctuaire Saint Joseph Roussas

Crèche à la Chapelle St Joseph

Sanctuaire Saint Joseph 730 route du sanctuaire Roussas Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-24

fin : 2026-02-23

Date(s) :

2026-11-24

Crèche à découvrir dans la petite Chapelle Saint Joseph, à côté du Sanctuaire Saint Joseph.

Elle est visible de l’extérieur.

.

Sanctuaire Saint Joseph 730 route du sanctuaire Roussas 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 98 54 24

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Crib to discover in the small Chapel Saint Joseph, next to the Sanctuary Saint Joseph.

It is visible from the outside.

L’événement Crèche à la Chapelle St Joseph Roussas a été mis à jour le 2025-11-22 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes