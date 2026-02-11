Crèche à la Chapelle St Joseph Sanctuaire Saint Joseph Roussas
Crèche à la Chapelle St Joseph Sanctuaire Saint Joseph Roussas mardi 24 novembre 2026.
Crèche à la Chapelle St Joseph
Sanctuaire Saint Joseph 730 route du sanctuaire Roussas Drôme
Début : 2026-11-24
fin : 2026-02-23
2026-11-24
Crèche à découvrir dans la petite Chapelle Saint Joseph, à côté du Sanctuaire Saint Joseph.
Elle est visible de l’extérieur.
Sanctuaire Saint Joseph 730 route du sanctuaire Roussas 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 98 54 24
English :
Crib to discover in the small Chapel Saint Joseph, next to the Sanctuary Saint Joseph.
It is visible from the outside.
