Ciné Club LA SEANCE DU SPECTATEUR Le village Roussas
Ciné Club LA SEANCE DU SPECTATEUR Le village Roussas mardi 16 juin 2026.
Roussas
Ciné Club LA SEANCE DU SPECTATEUR
Le village Espace Culturel Saint Germain Roussas Drôme
Tarif : – – 4 EUR
jusqu’à 14 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16 20:00:00
fin : 2026-06-16
Date(s) :
2026-06-16
Découvrez le soir de la projection le film que vous allez voir !
.
Le village Espace Culturel Saint Germain Roussas 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 24 02 93 culturefestivitesroussas@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Find out which movie you’ll be watching on the night of the screening!
L’événement Ciné Club LA SEANCE DU SPECTATEUR Roussas a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes