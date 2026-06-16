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Ciné Club LA SEANCE DU SPECTATEUR Le village Roussas

Ciné Club LA SEANCE DU SPECTATEUR Le village Roussas mardi 16 juin 2026.

Lieu : Le village

Adresse : Espace Culturel Saint Germain

Ville : 26230 Roussas

Département : Drôme

Début : mardi 16 juin 2026

Fin : mardi 16 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 4 jusqu'à 14 ans

Roussas

Ciné Club LA SEANCE DU SPECTATEUR

Le village Espace Culturel Saint Germain Roussas Drôme

Tarif : – – 4 EUR

jusqu’à 14 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16 20:00:00
fin : 2026-06-16

Date(s) :
2026-06-16

Découvrez le soir de la projection le film que vous allez voir !
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Le village Espace Culturel Saint Germain Roussas 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 24 02 93  culturefestivitesroussas@gmail.com

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L’événement Ciné Club LA SEANCE DU SPECTATEUR Roussas a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes

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