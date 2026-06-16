Ciné Club LA SEANCE DU SPECTATEUR Le village Roussas mardi 16 juin 2026.

Roussas

Ciné Club LA SEANCE DU SPECTATEUR

Le village Espace Culturel Saint Germain Roussas Drôme

Tarif : – – 4 EUR

jusqu’à 14 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16 20:00:00

fin : 2026-06-16

Date(s) :

2026-06-16

Découvrez le soir de la projection le film que vous allez voir !

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Le village Espace Culturel Saint Germain Roussas 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 24 02 93 culturefestivitesroussas@gmail.com

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English :

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L’événement Ciné Club LA SEANCE DU SPECTATEUR Roussas a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes