Les nuits musicales de l’APAS Sanctuaire Saint Joseph Roussas
Les nuits musicales de l’APAS Sanctuaire Saint Joseph Roussas vendredi 14 août 2026.
Roussas
Les nuits musicales de l’APAS
Sanctuaire Saint Joseph 730 route du sanctuaire Roussas Drôme
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 20:00:00
fin : 2026-08-14 21:30:00
Date(s) :
2026-08-14
L’Académie Provençale des Amis de Stuttgart, composée de jeunes virtuoses franco-allemands, célèbre les femmes et la musique autour d’un programme exclusivement féminin.
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Sanctuaire Saint Joseph 730 route du sanctuaire Roussas 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 10 15 06 24
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English :
The Académie Provençale des Amis de Stuttgart, made up of young Franco-German virtuosos, celebrates women and music with an all-female program.
L’événement Les nuits musicales de l’APAS Roussas a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes