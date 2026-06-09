Les nuits musicales de l’APAS Sanctuaire Saint Joseph Roussas

Roussas

Les nuits musicales de l’APAS

Sanctuaire Saint Joseph 730 route du sanctuaire Roussas Drôme

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 20:00:00

fin : 2026-08-14 21:30:00

Date(s) :

2026-08-14

L’Académie Provençale des Amis de Stuttgart, composée de jeunes virtuoses franco-allemands, célèbre les femmes et la musique autour d’un programme exclusivement féminin.

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Sanctuaire Saint Joseph 730 route du sanctuaire Roussas 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 10 15 06 24

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English :

The Académie Provençale des Amis de Stuttgart, made up of young Franco-German virtuosos, celebrates women and music with an all-female program.

L’événement Les nuits musicales de l’APAS Roussas a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes