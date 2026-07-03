Les nuits musicales de l’APAS Sanctuaire Saint Joseph Roussas
vendredi 14 août 2026 · Sanctuaire Saint Joseph · Roussas
Informations pratiques
Roussas
Les nuits musicales de l’APAS
Sanctuaire Saint Joseph 730 route du sanctuaire Roussas Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 20:30:00
fin : 2026-08-14 22:00:00
Date(s) :
2026-08-14
L’Académie Provençale des Amis de Stuttgart, composée de jeunes virtuoses franco-allemands, célèbre les femmes et la musique autour d’un programme exclusivement féminin.
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Sanctuaire Saint Joseph 730 route du sanctuaire Roussas 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
The Académie Provençale des Amis de Stuttgart, made up of young Franco-German virtuosos, celebrates women and music with an all-female program.
L’événement Les nuits musicales de l’APAS Roussas a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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