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AGENDA · Roussas

Les nuits musicales de l’APAS Sanctuaire Saint Joseph Roussas

vendredi 14 août 2026 · Sanctuaire Saint Joseph · Roussas

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Sanctuaire Saint Joseph
Adresse
730 route du sanctuaire
Ville
26230 Roussas
Département
Drôme
Tarif

Roussas

Les nuits musicales de l’APAS

Sanctuaire Saint Joseph 730 route du sanctuaire Roussas Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 20:30:00
fin : 2026-08-14 22:00:00

Date(s) :
2026-08-14

L’Académie Provençale des Amis de Stuttgart, composée de jeunes virtuoses franco-allemands, célèbre les femmes et la musique autour d’un programme exclusivement féminin.
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Sanctuaire Saint Joseph 730 route du sanctuaire Roussas 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes  

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English :

The Académie Provençale des Amis de Stuttgart, made up of young Franco-German virtuosos, celebrates women and music with an all-female program.

L’événement Les nuits musicales de l’APAS Roussas a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes

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