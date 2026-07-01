Informations pratiques

Roussas

Dîner autour des Truffes d’été

1200 ROUTE DES ESPLANES Roussas Drôme

Tarif : 40 – 40 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 19:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

La truffe tout simplement ‍✨



Rendez-vous le vendredi 31 juillet à 20h pour profiter d’un dîner autour des truffes d’été !

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1200 ROUTE DES ESPLANES Roussas 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 98 01 08 domainesbour@gmail.com

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English :

Just Truffles??

Join us on Friday, July 31, at 8:00 p.m. to enjoy a dinner featuring summer truffles!

L’événement Dîner autour des Truffes d’été Roussas a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes