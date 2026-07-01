Informations pratiques

Roussas

Balade gourmande les saveurs secrètes des plantes

Roussas Drôme

Tarif : 5 – 5 – EUR

6 à 11 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 18:15:00

fin : 2026-07-24 20:30:00

Date(s) :

2026-07-24 2026-08-14

Partez à la découverte de la garrigue provençale le temps d’une balade de 2h mêlant nature, saveurs locales et secrets de plantes. On chemine entre thym, romarin et lavande sauvage, aux abords du village perché de Roussas, en Drôme Provençale, …

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Roussas 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 52 50 71 61

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English : Balade gourmande les saveurs secrètes des plantes

Set out to explore the Provençal garrigue on a 2-hour walk that combines nature, local flavors, and the secrets of plants. We’ll wander among thyme, rosemary, and wild lavender on the outskirts of the hilltop village of Roussas, in the Drôme Provençale…

L’événement Balade gourmande les saveurs secrètes des plantes Roussas a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes