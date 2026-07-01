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AGENDA · Roussas

Aventures et Découvertes Parfum d’essence de et avec Jessica Malbet & Anaïs Béné Le village Roussas

mercredi 22 juillet 2026 · Le village · Roussas

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Le village
Adresse
Espace Culturel Saint Germain
Ville
26230 Roussas
Département
Drôme
Tarif
5 Tarif réduit adhérents

Roussas

Aventures et Découvertes Parfum d’essence de et avec Jessica Malbet & Anaïs Béné

Le village Espace Culturel Saint Germain Roussas Drôme

Tarif : – – 5 EUR

Tarif réduit
adhérents

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 20:00:00
fin : 2026-07-22 21:30:00

Date(s) :
2026-07-22

Un voyage à bicyclette des Alpilles à l’Himalaya.
En présence de Jessica Malbet co-réalisatrice.
  .

Le village Espace Culturel Saint Germain Roussas 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 24 02 93  culturefestivitesroussas@gmail.com

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English :

A bicycle journey from the Alpilles to the Himalayas.
With co-director Jessica Malbet.

L’événement Aventures et Découvertes Parfum d’essence de et avec Jessica Malbet & Anaïs Béné Roussas a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes

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