Aventures et Découvertes Parfum d’essence de et avec Jessica Malbet & Anaïs Béné Le village Roussas
mercredi 22 juillet 2026 · Le village · Roussas
Informations pratiques
Roussas
Aventures et Découvertes Parfum d’essence de et avec Jessica Malbet & Anaïs Béné
Le village Espace Culturel Saint Germain Roussas Drôme
Tarif : – – 5 EUR
Tarif réduit
adhérents
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 20:00:00
fin : 2026-07-22 21:30:00
Date(s) :
2026-07-22
Un voyage à bicyclette des Alpilles à l’Himalaya.
En présence de Jessica Malbet co-réalisatrice.
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Le village Espace Culturel Saint Germain Roussas 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 24 02 93 culturefestivitesroussas@gmail.com
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English :
A bicycle journey from the Alpilles to the Himalayas.
With co-director Jessica Malbet.
L’événement Aventures et Découvertes Parfum d’essence de et avec Jessica Malbet & Anaïs Béné Roussas a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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