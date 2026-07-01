Aventures et Découvertes Parfum d’essence de et avec Jessica Malbet & Anaïs Béné Le village Roussas

Informations pratiques

Roussas

Aventures et Découvertes Parfum d’essence de et avec Jessica Malbet & Anaïs Béné

Le village Espace Culturel Saint Germain Roussas Drôme

Tarif : – – 5 EUR

Tarif réduit

adhérents

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 20:00:00

fin : 2026-07-22 21:30:00

Date(s) :

2026-07-22

Un voyage à bicyclette des Alpilles à l’Himalaya.

En présence de Jessica Malbet co-réalisatrice.

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Le village Espace Culturel Saint Germain Roussas 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 24 02 93 culturefestivitesroussas@gmail.com

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English :

A bicycle journey from the Alpilles to the Himalayas.

With co-director Jessica Malbet.

L’événement Aventures et Découvertes Parfum d’essence de et avec Jessica Malbet & Anaïs Béné Roussas a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes