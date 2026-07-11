Soirée Brasero Live, vendredi 28 août à 20h DOMAINE DE GRANGENEUVE Roussas
vendredi 28 août 2026 · DOMAINE DE GRANGENEUVE · Roussas
Informations pratiques
Roussas
Soirée Brasero Live, vendredi 28 août à 20h
DOMAINE DE GRANGENEUVE 1200 Route des Esplanes Roussas Drôme
Tarif : 20 – 20 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 20:00:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
Venez nous rejoindre le vendredi 28 août à 20h, pour une soirée LIVE bercée par les classiques de la pop !
Profitez d’une ambiance chaleureuse, accompagnée d’une sélection de vins du domaine pour sublimer ce moment.
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DOMAINE DE GRANGENEUVE 1200 Route des Esplanes Roussas 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 98 01 08 domainesbour@gmail.com
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English :
Join us on Friday, August 28, at 8:00 p.m., for a LIVE evening filled with pop classics!
Enjoy a warm and welcoming atmosphere, paired with a selection of wines from the estate to make the evening even more special.
L’événement Soirée Brasero Live, vendredi 28 août à 20h Roussas a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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