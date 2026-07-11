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Soirée Brasero Live, vendredi 28 août à 20h DOMAINE DE GRANGENEUVE Roussas

vendredi 28 août 2026 · DOMAINE DE GRANGENEUVE · Roussas

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
DOMAINE DE GRANGENEUVE
Adresse
1200 Route des Esplanes
Ville
26230 Roussas
Département
Drôme
Tarif
20 20

Roussas

Soirée Brasero Live, vendredi 28 août à 20h

DOMAINE DE GRANGENEUVE 1200 Route des Esplanes Roussas Drôme

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 20:00:00
fin : 2026-08-28

Date(s) :
2026-08-28

Venez nous rejoindre le vendredi 28 août à 20h, pour une soirée LIVE bercée par les classiques de la pop !

Profitez d’une ambiance chaleureuse, accompagnée d’une sélection de vins du domaine pour sublimer ce moment.
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DOMAINE DE GRANGENEUVE 1200 Route des Esplanes Roussas 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 98 01 08  domainesbour@gmail.com

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English :

Join us on Friday, August 28, at 8:00 p.m., for a LIVE evening filled with pop classics!

Enjoy a warm and welcoming atmosphere, paired with a selection of wines from the estate to make the evening even more special.

L’événement Soirée Brasero Live, vendredi 28 août à 20h Roussas a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes

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