Soirée Brasero Live, vendredi 28 août à 20h DOMAINE DE GRANGENEUVE Roussas

Informations pratiques

Roussas

Soirée Brasero Live, vendredi 28 août à 20h

DOMAINE DE GRANGENEUVE 1200 Route des Esplanes Roussas Drôme

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 20:00:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Venez nous rejoindre le vendredi 28 août à 20h, pour une soirée LIVE bercée par les classiques de la pop !



Profitez d’une ambiance chaleureuse, accompagnée d’une sélection de vins du domaine pour sublimer ce moment.

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DOMAINE DE GRANGENEUVE 1200 Route des Esplanes Roussas 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 98 01 08 domainesbour@gmail.com

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English :

Join us on Friday, August 28, at 8:00 p.m., for a LIVE evening filled with pop classics!



Enjoy a warm and welcoming atmosphere, paired with a selection of wines from the estate to make the evening even more special.

L’événement Soirée Brasero Live, vendredi 28 août à 20h Roussas a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes