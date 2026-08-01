Apéro Patio x Le Bar by L’Ilot Halles Gourmandes Domaine de Grangeneuve Roussas
mardi 18 août 2026 · Domaine de Grangeneuve · Roussas
Informations pratiques
Roussas
Apéro Patio x Le Bar by L’Ilot Halles Gourmandes
Domaine de Grangeneuve 1200 Route des Esplanes Roussas Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 19:00:00
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-08-18
DOMAINE DE GRANGENEUVE x LE BAR BY L’ILOT HALLES GOURMANDES
Une belle collaboration se prépare au Domaine…
.
Domaine de Grangeneuve 1200 Route des Esplanes Roussas 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 98 50 22 domainesbour@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
DOMAINE DE GRANGENEUVE x LE BAR BY L’ILOT HALLES GOURMANDES
A wonderful collaboration is in the works at the Domaine…
L’événement Apéro Patio x Le Bar by L’Ilot Halles Gourmandes Roussas a été mis à jour le 2026-08-08 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
À voir aussi à Roussas (Drôme)
- Les nuits musicales de l’APAS Sanctuaire Saint Joseph Roussas 14 août 2026
- Les nuits musicales de l’APAS Sanctuaire Saint Joseph Roussas 14 août 2026
- Soirée Brasero Live, vendredi 28 août à 20h DOMAINE DE GRANGENEUVE Roussas 28 août 2026
- Crèche à la Chapelle St Joseph Sanctuaire Saint Joseph Roussas 24 novembre 2026