Apéro Patio x Le Bar by L’Ilot Halles Gourmandes Domaine de Grangeneuve Roussas

Informations pratiques

Roussas

Apéro Patio x Le Bar by L’Ilot Halles Gourmandes

Domaine de Grangeneuve 1200 Route des Esplanes Roussas Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 19:00:00

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

DOMAINE DE GRANGENEUVE x LE BAR BY L’ILOT HALLES GOURMANDES

Une belle collaboration se prépare au Domaine…

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Domaine de Grangeneuve 1200 Route des Esplanes Roussas 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 98 50 22 domainesbour@gmail.com

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English :

DOMAINE DE GRANGENEUVE x LE BAR BY L’ILOT HALLES GOURMANDES

A wonderful collaboration is in the works at the Domaine…

L’événement Apéro Patio x Le Bar by L’Ilot Halles Gourmandes Roussas a été mis à jour le 2026-08-08 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes