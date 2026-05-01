Apéros zythos au Météor Brasserie Météor Marseille 1er Arrondissement
Apéros zythos au Météor Brasserie Météor Marseille 1er Arrondissement jeudi 14 mai 2026.
Marseille 1er Arrondissement
Apéros zythos au Météor
Jeudi 14 mai 2026 à partir de 19h.
Jeudi 11 juin 2026 à partir de 19h. Brasserie Météor 19 cours d’Estienne d’Orves Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 19:00:00
fin : 2026-05-14
Date(s) :
2026-05-14 2026-06-11
La brasserie a une actualité très festive ce printemps avec notamment les apéros zythos pour devenir un expert en bière.
Pendant 1h30, un professionnel partage anecdotes, savoir-faire et conseils brassicoles. L’expérience comprend la dégustation de trois galopins, bretzels et tartes flambées pour se régaler. .
Brasserie Météor 19 cours d’Estienne d’Orves Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
L’événement Apéros zythos au Météor Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-13 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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