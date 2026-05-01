Apéros zythos au Météor Brasserie Météor Marseille 1er Arrondissement

Marseille 1er Arrondissement

Apéros zythos au Météor

Jeudi 14 mai 2026 à partir de 19h.

Jeudi 11 juin 2026 à partir de 19h. Brasserie Météor 19 cours d’Estienne d’Orves Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 19:00:00

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-14 2026-06-11

La brasserie a une actualité très festive ce printemps avec notamment les apéros zythos pour devenir un expert en bière.



Pendant 1h30, un professionnel partage anecdotes, savoir-faire et conseils brassicoles. L’expérience comprend la dégustation de trois galopins, bretzels et tartes flambées pour se régaler. .

Brasserie Météor 19 cours d’Estienne d’Orves Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

L’événement Apéros zythos au Météor Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-13 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille