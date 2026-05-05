Repenser nos médias !? Indépendance, pluralisme et démocratie quel avenir pour une presse libre ? 68 rue sainte Marseille 1er Arrondissement

Marseille 1er Arrondissement

Repenser nos médias !? Indépendance, pluralisme et démocratie quel avenir pour une presse libre ?

Mardi 12 mai 2026 de 18h30 à 20h30. 68 rue sainte 2ème étage Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12 18:30:00

fin : 2026-05-12 20:30:00

Date(s) :

2026-05-12

Face à la concentration des médias et à la défiance, nous questionnerons le pluralisme, indépendance et démocratie. Nous explorerons des alternatives portées par chercheurs, journalistes et citoyens pour une information libre, accessible et de qualité.

Face à un monde qui s’accélère, parfois en décalage avec nos valeurs, il ne s’agit pas de céder à l’immobilisme, mais de décrypter les dynamiques à l’œuvre afin d’identifier des leviers de transformation.



Repenser nos médias !? Indépendance, pluralisme et démocratie quel avenir pour une presse libre? 3ème rencontre d’un cycle de séminaires organisé par l’association du Récif en partenariat avec l’AMU.



Avec

Pauline Amiel, Directrice de l’École de Journalisme et de Communication AMU et chercheuse au laboratoire IMSIC,

Adélaïde Goude, chargée de plaidoyer pour Un bout des Médias,

et Robin Saxod, co-fondateur et directeur développement Coop-médias.



Lorsque nous tentons d’imaginer un monde meilleur, les alternatives semblent parfois limitées. Chaque piste paraît se heurter aux contraintes de nos quotidiens. Pourtant, des solutions sont en recherche, et des mouvements citoyens les portent déjà.



Notre paysage médiatique est marqué par une concentration croissante aux mains de quelques grands groupes industriels et financiers, tandis que la confiance des citoyens envers les médias s’effrite.



De la production de l’information à sa diffusion, jusqu’à sa réception, comment ce système répond-il ou non aux exigences de pluralisme, d’indépendance et de démocratie ?



Est-il possible de garantir une information de qualité, indépendante des intérêts économiques, accessible à tous et de retrouver une forme de souveraineté sur nos sources d’information ?



À travers présentations, échanges et témoignages, il s’agira d’explorer les leviers permettant de concilier ces objectifs indissociables découvrez comment chercheurs, journalistes et citoyens engagés apportent des réponses concrètes à ces enjeux et cartographient ensemble un paysage médiatique alternatif.



Format présentation, débat et discussion. .

68 rue sainte 2ème étage Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur lerecifmarseille@gmail.com

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English :

In the face of media concentration and mistrust, we will question pluralism, independence and democracy. We’ll explore alternatives put forward by researchers, journalists and citizens for free, accessible, quality information.

L’événement Repenser nos médias !? Indépendance, pluralisme et démocratie quel avenir pour une presse libre ? Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-30 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille