Hommage à l’historien Robert Mencherini Centre Bourse Marseille 1er Arrondissement

Marseille 1er Arrondissement

Hommage à l’historien Robert Mencherini

Mardi 26 mai 2026 à partir de 14h. Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-26 14:00:00

fin : 2026-05-26

Date(s) :

2026-05-26

Rendez-vous au Musée d’Histoire de Marseille (MHM) pour l’Hommage à l’historien Robert Mencherini.

Rencontres proposées par le musée d’Histoire de Marseille en partenariat avec le laboratoire TELEMMe (Aix-Marseille Université/CNRS)



– De 14h à 18h Hommage à l’historien Robert Mencherini

En hommage à cette grande figure, spécialiste de la Seconde guerre mondiale et partenaire scientifique et incontournable du musée d’Histoire de Marseille, ses collègues et amis interviendront autour de thèmes qui lui étaient chers.



– À 18h Conférence La mémoire de la Seconde Guerre mondiale en France

Par Denis Peschanski, Directeur de recherche émérite au CNRS



• Tout public

• Entrée libre, auditorium du musée, dans la limite des places disponibles. .

Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Join us at the Musée d’Histoire de Marseille (MHM) for a tribute to historian Robert Mencherini.

L’événement Hommage à l’historien Robert Mencherini Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-17 par Ville de Marseille