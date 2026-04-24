L’Excentrique Représentation théâtrale Pint of Science Maison des Associations (salle Phocea) Marseille 1er Arrondissement

Marseille 1er Arrondissement

L’Excentrique Représentation théâtrale Pint of Science

Mardi 19 mai 2026 de 19h à 21h30.

Début à 19H30. Maison des Associations (salle Phocea) 93 la Canebière Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19 19:00:00

fin : 2026-05-19 21:30:00

Date(s) :

2026-05-19

Trichoplax adhaerens petite plaquette poilue et collante

– Pièce de théâtre Scientifique-

Binôme Artiste et Chercheur

Durée 45min + rencontre

Tous publics

Compagnie des Trous dans la Tête

L’Excentrique

Andrea Pasini (chercheur en biologie du CNRS )

Guillaume Mika (acteur metteur en scène )

Le Trichoplax est un fascinant animal marin microscopique méconnu, avec une particularité tout à fait étonnante il change constamment de forme. Comment et pourquoi, on ne le sait pas ! Équipé d’un aquarium, d’outils de laboratoire et de la scène, Guillaume Mika s’associe à Andrea Pasini, chercheur en biologie au CNRS pour une enquête théâtrale et scientifique, à la fois pédagogique et poétique, explorant les mystères du Trichoplax tout en soulevant des questions sur la perception du monde, l’identité et l’Évolution. La forme de cette création a pour vocation de suivre les préceptes du Trichoplax métamorphique ! Dans tous types de lieux, nous, le chercheur et l’artiste, serons en dialogue avec lui, l’animal, pour ainsi nous explorer nous-mêmes, dans nos différences… et nos similarités.



La compagnie:

Des Trous dans la Tête est une compagnie théâtrale adepte de la métamorphose. Recherchant constamment comment allier surprise et singularité pour tous, on y mélange les thèmes et les pratiques avec acuité. accompagnés par des scientifiques, la question des protocoles vient se frotter à notre amour de la fiction, de la comédie, et de la SF. Si on devait avoir une spécialité, ce serait d’échapper aux étiquettes trop collantes. Ici, on navigue sur les pages de nos différentes créations, spectacles destinés à la salle ou d’autres formes tout-terrain. On y pratique aussi beaucoup de musique, ainsi que des formes artistiques en milieu scolaire. Fondé par Guillaume Mika, des Trous dans la Tête est un corps avec plein d’organismes fidèles et réguliers.

destrousdanslatete.fr



Production

Des Trous dans la Tête



Co-production

Le Vélo théâtre années n+1 scène conventionnée pour le théâtre d’objet et le croisement des arts et sciences (84)

Le format des Impromptus scientifiques a été imaginé par Le Groupe n+1

Le Carré Ste Maxime (83)



Soutien et accueil en résidence

La Scène de Recherche ENS Paris Saclay (91)

Le campement scientifique au Vélo Théâtre (84)

Le Carré Ste Maxime (83)

L’association DodesKaden (13)

Le Videodrome II dans le cadre des Doctorats Sauvages (13)

Le Volatil-manufacture artistique (83)

L’Excentrique est lauréat d’une bourse aux projets de culture scientifique d’Aix-Marseille-Université en 2024



Crédit photo: Anthony Devaux .

Maison des Associations (salle Phocea) 93 la Canebière Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur pintofscience13@gmail.com

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English :

Trichoplax adhaerens: small, hairy, sticky wafers

– Scientific play-

Artist and Researcher duo

Duration: 45min + meeting

All audiences

Compagnie des Trous dans la Tête

L’événement L’Excentrique Représentation théâtrale Pint of Science Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-20 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille