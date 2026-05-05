Nos jours heureux… pour qui ? Le tourisme social en débat La Ruche Marseille 1er Arrondissement
Nos jours heureux… pour qui ? Le tourisme social en débat La Ruche Marseille 1er Arrondissement lundi 18 mai 2026.
Marseille 1er Arrondissement
Nos jours heureux… pour qui ? Le tourisme social en débat
Lundi 18 mai 2026 de 18h30 à 20h30. La Ruche 28 Boulevard National Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-18 18:30:00
fin : 2026-05-18 20:30:00
Date(s) :
2026-05-18
Une soirée débat pour réfléchir à l’accessibilité des vacances et aux offres de tourisme social à Marseille
Alors que nous fêtons les 90 ans des congés payés, saviez-vous que Marseille a été la “Mecque des colonies de vacances” ?
Que la ville comptait 350 emplacements de camping dans les années 1990 ?
Et aujourd’hui, qui peut venir en vacances à Marseille ? Quelles sont les offres de tourisme social campings, villages-vacances, centres de vacances, auberges de jeunesse ? O
ù sont-elles référencées ? Quels sont les projets naissants pour rendre les séjours accessibles à toustes? .
La Ruche 28 Boulevard National Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 78 02 58 96 animations@qg-marseille.com
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English :
An evening debate on vacation accessibility and social tourism in Marseille
L’événement Nos jours heureux… pour qui ? Le tourisme social en débat Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-29 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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