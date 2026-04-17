Table-ronde : Kid Francis, récit d’un boxeur marseillais oublié de l’entre-deux guerres 1 mètre 64, 53 kilos Centre Bourse Marseille 1er Arrondissement

Marseille 1er Arrondissement

Table-ronde : Kid Francis, récit d’un boxeur marseillais oublié de l’entre-deux guerres 1 mètre 64, 53 kilos

Jeudi 28 mai 2026 de 18h à 20h. Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 18:00:00

fin : 2026-05-28 20:00:00

Date(s) :

2026-05-28

Dans le cadre du festival Oh Les beaux jours !, Le Musée d’Histoire de Marseille et le festival proposent un événement autour de la figure de Kid Francis.

François Buonagurio n’est d’abord qu’un petit cireur de chaussures né en 1906 à deux pas du Vieux-Port, à Marseille, dans le quartier populaire et cosmopolite de Saint-Jean, au sein d’une famille d’immigrés italiens. Kid Francis voilà son nom de scène. Celui avec lequel il va connaître la gloire, gants aux poings. Très tôt attiré par la boxe, le jeune Marseillais connaît une ascension fulgurante champion de France des poids coqs à 18 ans, champion d’Europe à 19, vainqueur du champion du monde en titre au Madison Square Garden de New York à seulement 20 ans. Sa carrière spectaculaire le mène du Marseille des bars et des cabarets au Paris des Années folles, puis jusqu’aux États-Unis.



Kid Francis aurait pu entrer au panthéon de la boxe. Mais derrière la réussite sportive se dessine aussi un autre monde celui du Milieu marseillais, des réseaux criminels et des jeux de pouvoir qui entourent la boxe professionnelle. Et bientôt, la grande histoire rattrape le champion. En janvier 1943, lors de la rafle du Vieux-Port organisée par les autorités nazies avec la participation de la police française, il est arrêté avec des milliers d’habitants du quartier et déporté au camp de Sachsenhausen. Cette opération massive, qui entraîne la destruction du quartier Saint-Jean, demeure l’un des épisodes les plus marquants de la Seconde Guerre mondiale à Marseille.



Cette histoire méconnue renaît aujourd’hui dans un passionnant album de bande dessinée. Ses deux auteurs, le dessinateur Grégory Mardon et le journaliste Marius Rivière, évoqueront le destin romanesque de Kid Francis aux côtés de Stéphane Mourlane, Maître de conférences HDR en histoire contemporaine à Aix-Marseille Université.



Dans le cadre du festival Oh Les beaux jours !, en partenariat avec le Musée d’Histoire de Marseille.



• Tout public

• Durée 2h

• Entrée libre, auditorium du musée, dans la limite des places disponibles. .

Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

As part of the Oh Les beaux jours! festival, the Musée d?Histoire de Marseille and the festival are organizing an event focusing on the figure of Kid Francis.

L’événement Table-ronde : Kid Francis, récit d’un boxeur marseillais oublié de l’entre-deux guerres 1 mètre 64, 53 kilos Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-17 par Ville de Marseille