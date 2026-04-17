De Marseille à Aix les antiquités de Délos et la Provence Centre Bourse Marseille 1er Arrondissement

Marseille 1er Arrondissement

De Marseille à Aix les antiquités de Délos et la Provence

Mardi 19 mai 2026 de 18h à 20h. Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19 18:00:00

fin : 2026-05-19 20:00:00

Date(s) :

2026-05-19

Rendez-vous au Musée d’Histoire de Marseille (MHM) pour la conférence De Marseille à Aix les antiquités de Délos et la Provence autour de l’exposition Délos et ses pierres. La fabrique d’une ville antique .

La petite île de Délos, déserte depuis la fin de l’Antiquité, était restée célèbre à cause de la tradition qui y situait la naissance du dieu Apollon.



Depuis le XVe siècle, des voyageurs venus d’Europe occidentale s’y sont arrêtés pour des visites tantôt érudites, tantôt destinées à emporter des œuvres pour constituer ou enrichir des collections d’antiquités. En France, Marseille était un point de passage presque obligatoire pour ces marbres déliens, comme pour tous ceux qui provenaient du bassin oriental de la Méditerranée. Paris était ensuite leur destination principale, mais certains d’entre eux sont restés en Provence. Ceux qui appartenaient à la collection du comte de Choiseul-Gouffier sont bien connus, mais d’autres, arrivés dès la première moitié du XVIIIe siècle, le sont beaucoup moins ainsi un relief décoré d’un héros cavalier et un petit ensemble rapporté par l’officier de marine Charles Saurin. À ces recherches sur les objets arrivés à Marseille et Aix, qui laissent encore bien des questions ouvertes, on ajoutera un lot de stèles funéraires originaires de Délos/Rhénée passées par l’Italie avant d’entrer au musée Calvet d’Avignon.



Par Antoine Hermary, Professeur émérite d’archéologie grecque, Université d’Aix-Marseille, Centre Camille Jullian.



• Tout public

• Durée 2h

• Entrée libre, auditorium du musée, dans la limite des places disponibles. .

Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Join us at the Musée d’Histoire de Marseille (MHM) for a talk entitled From Marseille to Aix: the antiquities of Delos and Provence , based on the exhibition Delos and its stones. The making of an ancient city .

L’événement De Marseille à Aix les antiquités de Délos et la Provence Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-17 par Ville de Marseille