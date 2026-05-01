Indus’ 3 days Marseille 1er Arrondissement

Marseille 1er Arrondissement

Indus’ 3 days

Du 18/05 au 07/06/2026 tous les jours.

En fonction du programme. Divers lieux dans Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-18

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-05-18

Destiné à mettre en lumière la diversité des métiers et des savoir-faire locaux, cet événement vous ouvre les portes d’entreprises uniques, offrant des expériences immersives au cœur du patrimoine industriel et artisanal de la région.

Les Indus’3 Days vous offrent une opportunité unique de vivre une journée d’immersion complète au sein d’entreprises d’exception. Découvrez les coulisses de la production, rencontrez les experts, apprenez les secrets de leur savoir-faire et vivez une expérience absolument unique. Une expérience immersive pour mieux appréhender les

richesses économiques de notre territoire.







Les sites à découvrir à Marseille







– La Savonnerie du Midi l’une des dernières fabriques marseillaises à concevoir le véritable savon de Marseille au chaudron sous l’œil averti d’un maître-savonnier.

A découvrir pendant la visite

– Les ateliers de fabrication et le musée de 300m2

– Atelier de personnalisation de savon offert pour les Indus’3days

Adresse 72 rue Augustin Roux, 13015

Dates les 20 et 27 mai, le 3 juin à 10h30 durée de la visite 1h

Age min. 6 ans









– Centre de conservation et de ressources du Mucem qui abrite les collections et les fonds du Mucem est aussi un lieu d’étude et de recherche.

A découvrir pendant la visite

– présentation du projet du musée, du bâtiment et découverte de la réserve de 950 m2 intitulée L’Appartement témoin

Adresse rue Clovis Hugues, 13003

Dates le 27 mai à 14h30; le 28 à 9h30, durée de la visite 1h30











– Cepac Silo découvrez le Cepac Silo, un ancien silo à grains réhabilité en salle de spectacles.

A découvrir pendant la visite

Découverte des coulisses

La salle de Spectacle

L’histoire de ce lieu emblématique

Adresse 35 Quai du Lazaret, 13002 ; Point de rdv devant l’entrée public (grand portail gris)

Le 20 mai à 11hh, durée de la visite 1h15









– Visite du Port de Marseille Fos Bassins de Marseille pour découvrir l’activité portuaire, nos guides du port vous emmèneront à la découverte des bassins Est ou Ouest, où sont accueillis les plus gros bateaux au monde.

A découvrir pendant la visite

– Les installations s’étalant sur 12 kilomètres, divisées en plusieurs zones, allant du Sud (J4) au Nord (l’Estaque) et représentant 400 hectares

8h30 parking Savine Avenue Léo Lagrange, 13120 Gardanne ou

9h15 Place de la Joliette, 13002 Marseille

Date 28 mai 9h30

Age min. 15 ans

Accès PMR impossible







– Visite de la Brasserie Zou Maï , 7 cours Gouffé 13006

Venez découvrir l’univers de la bière et ses secrets de fabrication à la brasserie Zoumai implantée en plein coeur de Marseille !

Dates les 21 et 28 mai à 16h









– Journée à Château Gombert, de la terre à l’innovation, 37 chemin de la Betheline 13013

Découvrez la Bétheline, terre pionnière d’agroécologie, l’assiette solaire du restaurant le Présage puis la découverte globale du technopole et des entreprises phare de la deeptech avec Setnag qui fabrique des analyseurs d’oxygène dans le gaz ou IDMED qui développe et commercialise des dispositif médicaux innovants. (journée avec déjeuner au restaurant inclus)

Date le 18 mai à 10h









– Visite du Marché Marseille Méditerranée Site du Port de Saumaty, traverse de Saumaty 13016

La SPL Marché Marseille Méditerranée gère le Marché d’intérêt national, dans le cadre d’une délégation de service public de la Métropole Aix Marseille Provence. Elle est un acteur majeur de la distribution alimentaire locale. Elle gère le site des Arnavaux et le port de pêche de Saumaty.

Date le 4 juin à 7h, le 5 à 5h









– Visite des Jardins du Cloître de Marseille, 20 Boulevard Madeleine Remusat 13013

Créé en 2018, Les Jardins du Cloître est un restaurant et traiteur, niché sous les arcades du Cloître de Marseille. Au-delà de sa

vocation première de garantir une cuisine écoresponsable et de participer activement à l’inclusion professionnelle des jeunes

marseillais, cet établissement coordonne l’ensemble de l’activité événementielle du lieu à destination de ses clients privés ou

particuliers.

Date le 1er juin à 10h30









– Visite de La Navale, terre-plein de Mourepiane Porte 4, 13015

La Navale a pour but à travers ses différents projets de développement.de soutenir et sauvegarder le Patrimoine Maritime en Méditerranée.

Seul lieu où depuis plus de 40 ans la mémoire des hommes de la réparation navale et leurs activités sont évoqués .

Dates les 23 mai et 4 juin à 9h30









– Cristal Limiñana spécialiste des apéritifs anisés depuis 1884, cette entreprise 100% familiale est une des dernières à fabriquer du pastis de Marseille… à Marseille !

A découvrir pendant la visite

– Visite de l’atelier

– Histoire de la distillerie et anecdotes familiales

– Dégustation

Adresse 99 Boulevard Jeanne d’Arc, 13005

Dates les 27 mai et 5 juin à 14h

Durée de la visite 1h30

Accès PMR impossible









– La Baleine à cabosse torréfaction, broyage, conchage…: la Baleine à cabosse est la première chocolaterie de Marseille qui transforme les fèves de cacao en chocolat !

A découvrir pendant la visite

– Le parcours du chocolat, de la plantation à la tablette

– Visite du laboratoire

– Dégustation

Adresse 213 rue Paradis, 13006

Dates 1 avril à 14h et 8 avril à 14h

Durée de la visite 45 min.









– Visite de Fleurs de Marseille, 196 Traverse de la Penne 13011

Marie-Laure, productrice engagée, cultive 50 espèces de fleurs de saison sur une petite surface en agroécologie. Visite de la ferme florale et découverte de son métier: la floriculture.

Dates les 20 mai et 6 juin à 14h30, le 30 mai à 14h30









– Les Sablés Marseillais biscuiterie artisanale et familiale produisant des sablés aux formes uniques de sardine et de coquillages, en saveurs sucrées ou salées.

A découvrir pendant la visite

– Atelier ainsi que nos différentes gammes de produits

– Boutique

Adresse 12 rue de l’Evêché 13002

Dates les 21 et 28 mai à 11h

Durée de la visite 30 min. .

Divers lieux dans Marseille Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Designed to highlight the diversity of local trades and know-how, this event opens the doors of unique companies, offering immersive experiences at the heart of the region’s industrial and craft heritage.

L’événement Indus’ 3 days Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-13 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille