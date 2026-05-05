Escale et visite du Belem Marseille 1er Arrondissement
Escale et visite du Belem Marseille 1er Arrondissement samedi 9 mai 2026.
Marseille 1er Arrondissement
Escale et visite du Belem
Du samedi 9 au dimanche 10 mai 2026 de 10h à 18h.
Dernière montée à bord à 17h30. Quai de la Fraternité Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 10:00:00
fin : 2026-05-10 18:00:00
Date(s) :
2026-05-09
Le Belem fait escale à Marseille et ouvre ses portes aux visiteursEnfants
Visite du Belem pendant deux jours, le temps d’une escale à Marseille.
Précédemment il sera passé par Cannes. Après son passage dans la cité phocéenne il naviguera vers Dunkerque !
Les visites sont payantes. Réservation en ligne ou également sur le quai, dans la limite des places disponibles. .
Quai de la Fraternité Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 29 64 81 48 contact@fondationbelem.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Belem calls at Marseille and opens its doors to visitors
L’événement Escale et visite du Belem Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-28 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
À voir aussi à Marseille 1er Arrondissement (Bouches-du-Rhône)
- Festival du film de Rando Histoires et Crapahutes Saison 3 Cinéma Artplexe Canebière Marseille 1er Arrondissement 5 mai 2026
- Mardis de l’histoire La belle illusion , le sport à Marseille au temps du Front populaire Centre Bourse Marseille 1er Arrondissement 5 mai 2026
- Rencontre-débat À l’écoute de Marseille un dialogue entre ethnographie sonore et pratiques documentaires Centre Bourse Marseille 1er Arrondissement 5 mai 2026
- Das Rheingold Opéra de Marseille Marseille 1er Arrondissement 6 mai 2026
- Murmurations Cité de la Musique de Marseille L’Auditorium, Médiathèque Marseille 1er Arrondissement 8 mai 2026