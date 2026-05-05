Marseille 1er Arrondissement

Escale et visite du Belem

Du samedi 9 au dimanche 10 mai 2026 de 10h à 18h.

Dernière montée à bord à 17h30. Quai de la Fraternité Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 10:00:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Le Belem fait escale à Marseille et ouvre ses portes aux visiteursEnfants

Visite du Belem pendant deux jours, le temps d’une escale à Marseille.

Précédemment il sera passé par Cannes. Après son passage dans la cité phocéenne il naviguera vers Dunkerque !

Les visites sont payantes. Réservation en ligne ou également sur le quai, dans la limite des places disponibles. .

Quai de la Fraternité Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 29 64 81 48 contact@fondationbelem.fr

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English :

The Belem calls at Marseille and opens its doors to visitors

L’événement Escale et visite du Belem Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-28 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille