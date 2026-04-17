Rencontre-débat À l’écoute de Marseille un dialogue entre ethnographie sonore et pratiques documentaires Centre Bourse Marseille 1er Arrondissement

Marseille 1er Arrondissement

Rencontre-débat À l’écoute de Marseille un dialogue entre ethnographie sonore et pratiques documentaires

Mardi 5 mai 2026 de 18h à 20h. Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-05 18:00:00

fin : 2026-05-05 20:00:00

Date(s) :

2026-05-05

Rendez-vous au Musée d’Histoire de Marseille (MHM) pour la rencontre-débat À l’écoute de Marseille un dialogue entre ethnographie sonore et pratiques documentaires dans le cadre des Mardis de l’Histoire.

Marseille est traversée par un flot continu d’images et de discours. Tantôt critiques, tantôt promotionnels, ils nourrissent souvent des visions stéréotypées et mythologiques de la ville. À distance de cette surenchère, l’écriture sonore ouvre une autre voie une écoute incarnée, attentive aux ambiances et aux voix de la ville. Comment sonne Marseille ? Quels sons façonnent l’expérience d’une grande ville méditerranéenne et de ses transformations urbaines ? Que peuvent nous dire les archives sonores sur l’évolution de la ville ?



Cette conférence explore l’écriture sonore à partir de deux points d’écoute complémentaires. Loin de réduire la ville à un simple paysage esthétique, le sonore en révèle la complexité comme espace social sensible, traversé par des habitudes, des mémoires, des frontières, des conflits. L’écriture sonore devient un espace où se rencontrent diverses formes de recherche. Raconter l’urbanité marseillaise par le son, c’est déplacer l’écoute pour saisir la ville comme expérience vécue et imaginaire partagé. Une invitation à écouter autrement et, ce faisant, à la réécrire.



Par Rémi Boivin, sociologue, docteur de l’EHESS en sociologie, chercheur associé à MESOPOLHIS, AMU et Mehdi Ahoudig, documentariste pour la radio et le film.



Dans le cadre des Mardis de l’Histoire, en lien avec le colloque Marseille, ville ordinaire ? Réalités urbaines et récits contre-hégémoniques , programmé au Musée d’Histoire de Marseille du 4 au 6 mai par le Centre méditerranéen de sociologie, de science politique et d’histoire (MESOPOLHIS) de l’université d’Aix-Marseille.



• Tout public

• Durée 2h

• Entrée libre, auditorium du musée, dans la limite des places disponibles. .

Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Join us at the Musée d’Histoire de Marseille (MHM) for the panel discussion Listening to Marseille: a dialogue between sound ethnography and documentary practices as part of the Mardis de l’Histoire series.

L’événement Rencontre-débat À l’écoute de Marseille un dialogue entre ethnographie sonore et pratiques documentaires Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-17 par Ville de Marseille