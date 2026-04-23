Épanouies — être femme sans être mère Le Jardin Parfumé Marseille 1er Arrondissement

Marseille 1er Arrondissement

Épanouies — être femme sans être mère

Jeudi 23 avril 2026 de 18h30 à 21h30.

Vernissage.

Du 24/04 au 04/07/2026 le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 11h à 19h30. Le Jardin Parfumé 62a Rue Sainte Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-04-23 11:00:00

fin : 2026-07-04 19:30:00

Date(s) :

2026-04-23 2026-04-24

À travers les photographies de Valérie Archeno, Épanouies — être femme sans être mère donne corps et visage aux trajectoires de vie de femmes qui ont renoncé à être mère.

Vingt-quatre femmes, vingt-quatre façons d’habiter sa vie sans enfant.



À travers les photographies de Valérie Archeno, Épanouies — être femme sans être mère donne corps et visage à des trajectoires longtemps tues, jugées, incomprises. Ces femmes posent dans leurs espaces intimes ou face à la nature.



Leurs voix, déterminées et poétiques, dessinent ensemble un portrait en creux de ce que la société attend des femmes, et de ce qu’elles ont choisi de refuser.



Ce n’est pas un manifeste contre la maternité. C’est une célébration de la liberté de se connaître, de s’écouter, d’assumer un choix existentiel sans avoir à s’en justifier. Épanouies, elles le sont pleinement — libres de leurs mouvements, de

leur temps, de leur désir.



Épanouies invite à regarder ces femmes sans les juger, à entendre leurs mots sans les corriger. À reconnaître dans leur singularité quelque chose d’universel le droit de choisir qui l’on est.



En collaboration avec la maison d’édition Hors d’Atteinte. .

Le Jardin Parfumé 62a Rue Sainte Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 41 97 68 59 contact@lejardinparfume.fr

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English :

Through the photographs of Valérie Archeno, Épanouies? être femme sans être mère gives body and face to the life trajectories of women who have given up being mothers.

L’événement Épanouies — être femme sans être mère Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-07 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille