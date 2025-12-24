Les Déviantes | festival de cabarets queer, Théâtre de l’Oeuvre Marseille 1er Arrondissement

Les Déviantes | festival de cabarets queer

Du mercredi 22 au vendredi 24 avril 2026 à partir de 20h. Théâtre de l’Oeuvre 1 rue Mission de France Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2026-04-22 20:00:00

fin : 2026-04-24

2026-04-22

Le Théâtre de l’Œuvre ouvre grand ses portes pour la toute première édition des Déviantes Festival de Cabarets Queer. Trois jours où les corps s’expriment, les voix s’élèvent, et les normes s’embrasent. À travers le cabaret, le drag, le cirque et la performance, cette édition inaugurale promet une montée en puissance des émotions et des sens.



Pourquoi Les Déviantes ?

Parce que nous revendiquons la différence. Parce que dévier, c’est refuser les chemins tout tracés. Parce que la scène est un espace de liberté où les identités se déploient, se heurtent, se célèbrent. Les Déviantes est un festival qui caresse la marge, où chaque spectacle est une invitation à questionner, vibrer, rire et s’émouvoir.



Au programme, trois soirées de découvertes, de transgressions et de plaisirs partagés avec

• Mutantes et ses drag shows électrisants, où le lipsync devient manifeste et les paillettes des armes de résistance.

• Jean Moulin Rouge, maître de cérémonie des nuits folles, où le burlesque, l’humour et l’art du cabaret s’entrelacent.

• Le cabaret Fame qui offre une expérience dégoulinante de gloire, un quatuor de circassiennes sensible, saignant, poilu et poilant.



Burlesque, lipsync, acrobaties, détournements parodiques ou éclats d’humour mordant chaque soirée sera l’occasion de plonger dans la richesse des esthétiques queer portées par ces artistes. Entre autodérision, manifeste politique et créativité débridée, le festival met à l’honneur des formes artistiques libres et engagées, où le corps et la voix ne cessent de jouer, déranger, surprendre. Rejoignez-nous pour trois jours de cabarets queer au cœur de Marseille. Venez avec vos curiosités, vos envies de liberté et votre goût pour l’inattendu. Préparez-vous à découvrir des artistes qui bousculent les codes, mélangent les genres et transforment la scène en terrain de jeu indocile. Trois soirées pour partager des instants complices et vous laisser porter par la créativité effervescente des cabarets qui font vibrer les nuits déviantes. .

Théâtre de l’Oeuvre 1 rue Mission de France Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The Théâtre de l’Œuvre opens its doors wide for the very first edition of Les Déviantes Festival de Cabarets Queer. Three days where bodies express themselves, voices are raised, and norms are set ablaze.

