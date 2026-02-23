Coups de coeur (coups de foudre ?) dans les musées de Marseille Bibliothèque Alcazar BMVR Marseille 1er Arrondissement

Coups de coeur (coups de foudre ?) dans les musées de Marseille

Du vendredi 24 au samedi 25 avril 2026 à partir de 10h. Bibliothèque Alcazar BMVR 58 Cours Belsunce Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 10:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-24

Ce colloque est une invitation, une invitation à entrer dans le parcours de l’histoire de l’art.

L’art, cette chose qui rend la vie plus intéressante que l’art assurait Robert Filliou. L’entrée n’y est pas facile. Les formes en sont variées, les courants multiples, les intentions diverses et l’école ne nous initie guère à son histoire. Et pourtant il y a le temps. Il faut en saisir le temps. Il faut avoir les repères. Les oeuvres sont là, dans nos musées, offertes au regard des publics mais il faut en trouver le sens et pénétrer dans les mondes que, sans leur connaissance, elle dissimule.







Voir, c’est savoir affirmait Alfred de Musset.







Qui alors, mieux que les conservateurs de nos musées qui en ont la garde ou les spécialistes qui en ont la connaissance peut nous en livrer le sens ? C’est ce que nous avons demandé à une douzaine d’entre eux qui ont accepté de nous livrer leurs coups de coeur , voire leurs coups de foudre et de nous guider parmi les oeuvres et les objets des collections publiques sur lesquels ils veillent, depuis ceux d’une haute Antiquité́ puisque Marseille, fille de la Grèce, sous la protection d’Artémis, peut se féliciter de ses 2600 ans d’histoire jusqu’à ceux de nos temps incertains, sans oublier ceux d’autres cultures qui voisinent ou ont côtoyé́ la nôtre.







Programme





Vendredi



10h Ouverture Monsieur ou Madame l’adjoint à la Culture de la Ville de Marseille (sous réserve) Charlie-Camille FLORES, directeur de l’Alcazar-BMVR

Jean-Noël Bret, président de l’association A.C.C.



10h 30 Xavier Corré attaché de conservation au musée d’Histoire de Marseille

L’amphore tyrrhénienne du peintre de Castellani du musée d’Archéologie méditerranéenne.



11h 15 Fabrice Denise directeur du musée d’Histoire de Marseille

Retour vers le futur… le groupe statuaire gaulois de Roquepertuse



12h Myriame MorelL conservateur au musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (Mucem)., ancienne directrice du musée d’Histoire de Marseille.

Missive perdue



12h 45 Pause déjeuner



14h 45 Anne-Sophie Lambert conservateur en chef des bibliothèques, responsable de la division Patrimoine de la bibliothèque de l’Alcazar

Quand la peinture rencontre la reliure l’exemple de la Bible de Diodati conservée à la bibliothèque de l’Alcazar.



15h 30 Jean-Noël Bret historien de l’art, ancien président de l’Académie SLA de Marseille

Vous, qui passez sans me voir… mon nom est Annibal Carrache



16h 15 Alexandre Mahue historien de l’art, directeur scientifique du Musée Provençal de Marseille

Dans les collections du Musée Provençal de Marseille, un corpus de toiles peintes du XVIIIe siècle, caractéristiques des arts décoratifs provençaux



17h Benoît Martin directeur du musée d’Arts Africains, Océaniens, Amérindiens de Marseille

Rendez-vous manqués ?



17h 45 Discussion (Clôture 18h30)







Samedi







10h Gérard Fabre assistant de conservation au musée des Beaux-Arts de Marseille Félix Ziem, Marseille, le quai du port, 1858



10h45 Luc Georget directeur du musée des Beaux-Arts de Marseille

Henry de Groux Médée cueillant les fleurs nées du sang de Prométhée



11h30 Guy Boyer président de l’Association pour les musées de Marseille

De Louis Pons à Valère Bernard. L’Association pour les musées de Marseille participe aux acquisitions de la ville



12h15 Pause déjeuner



14h15 Amélie Lavin directrice du musée Cantini, Marseille

Wifredo Lam et ses Carnets de Marseille (1940-41), une nouvelle acquisition essentielle pour le musée Cantini



15h Nicolas Misery directeur des musées de Marseille

Peinture, musique, politique. King of the Zulus (1984-1985) Avec Jean-

Michel Basquiat, pour de nouveaux récits de l’histoire de l’art



15h45 Bernard Blistène ancien directeur des musées de Marseille et du musée national d’Art moderne

au Centre Pompidou

Un coupé Citroën. Essai sur une DS entamée



16h30 Stéphanie Airaud directrice du [mac] musée d’art contemporain de Marseille

L’odyssée des Gatekeepers



17h15 Discussion, et conclusion (clôture 18h) .

Bibliothèque Alcazar BMVR 58 Cours Belsunce Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur acc.marseille@free.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This colloquium is an invitation to enter the world of art history.

L’événement Coups de coeur (coups de foudre ?) dans les musées de Marseille Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-02-23 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille