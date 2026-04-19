S.W.A.G. OUTSIDE Place Jean Jaures Marseille 1er Arrondissement

Marseille 1er Arrondissement

S.W.A.G. OUTSIDE

Dimanche 19 avril 2026 de 14h à 21h. Place Jean Jaures La Plaine Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 14:00:00

fin : 2026-04-19 21:00:00

Date(s) :

2026-04-19

S.W.A.G Outside, Danser contre l’exclusion, un festival artistique et militant, qui fait de la danse un outil politique.Enfants

S.W.A.G Outside, Danser contre l’exclusion, un festival artistique et militant, qui fait de la danse un outil politique.



En pleine place Jean Jaurès, un mini festival indépendant s’installe le temps d’une demi-journée.

Une scène sur laquelle se succéderont des spectacles d’artistes exilés, des ateliers de danse et un village associatif. Le secteur de l’accueil et la danse s’unissent, pour dénoncer les politiques migratoires actuelles et porter un plaidoyer en faveur de l’accueil, en faisant danser les gens ensemble. On retrouvera aussi un super street market de créateur•ices marseillais•es et à boire et à manger local évidement ! .

Place Jean Jaures La Plaine Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur marseille@swagdancestudio.om

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English :

S.W.A.G Outside, Danser contre l?exclusion, an artistic and militant festival that uses dance as a political tool.

L’événement S.W.A.G. OUTSIDE Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-13 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille