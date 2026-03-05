La vie dans l’eau douce du visible à l’invisible Le Récif (deuxième étage) Marseille 1er Arrondissement

La vie dans l’eau douce du visible à l’invisible

Mardi 21 avril 2026 de 18h30 à 20h30. Le Récif (deuxième étage) 68 rue Sainte Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Une goutte d’eau douce abrite un monde étonnant hydres, larves, insectes et petits animaux aquatiques. Tous participent à la chaîne alimentaire. Découvrez cet écosystème fragile qui doit être protégé.

Que voit-on dans une goutte d’eau douce ?

Hydres, puces d’eau, menus coquillages, minuscules crevettes, larves paisibles ou inquiétantes… un monde étonnant évolue dans l’eau douce. Il y a la nèpe, la notonecte, la larve du dytique… habiles à se servir de leurs armes. Certains sont d’excellents nageurs, d’autres marchent sur l’eau, ou bien bourgeonnent, fixés sur une plante. Libellules, grenouilles, moustiques, couleuvres… plus faciles à observer, fréquentent le même milieu.

Ce monde est un maillon vital de la chaîne alimentaire. L’eau, source de vie, renferme les secrets de notre futur ; mais elle est pourtant vouée à un avenir incertain. Il est urgent de protéger les habitants des marais, des ruisseaux, des étangs si nous voulons assurer l’avenir de l’homme.



Le livre la vie dans l’eau douce du visible à l’invisible de Bernard Baranger sera dédicacé à cette occasion. .

Le Récif (deuxième étage) 68 rue Sainte Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur lerecifmarseille@gmail.com

English :

A drop of freshwater is home to an astonishing world of hydra, larvae, insects and small aquatic animals. All part of the food chain. Discover this fragile ecosystem that must be protected.

