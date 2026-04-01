Quel littoral pour demain ? Focus sur Marseille 68 rue sainte Marseille 1er Arrondissement

Marseille 1er Arrondissement

Quel littoral pour demain ? Focus sur Marseille

Vendredi 24 avril 2026 de 19h à 22h30. 68 rue sainte 2ème étage Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 19:00:00

fin : 2026-04-24 22:30:00

Date(s) :

2026-04-24

Lors des 72h de l’écologie et pour l’événement “Quel Littoral pour Demain ?” proposé par l’association Un Prétexte et la Grotte Cosquer, retrouvez cette conférence de la série Ramène ta Science ! sur la protection du littoral marseillais.

[Conférence]



Lors des 72h de l’écologie et pour l’événement “Quel Littoral pour Demain ?” proposé par l’association Un Prétexte et la Grotte Cosquer, retrouvez cette conférence de la série Ramène ta Science ! sur la protection du littoral marseillais.



Comme chaque fois, des jeunes chercheurs auront 15 min pour nous présenter leurs sujets de thèse et on pourra tester leur connaissances lors de séances de questions.



Les intervenants.es doctorants.es



Marie BORRIGLIONE Doctorante MIO, AMU Une algue invasive en Méditerranée quels impacts sur les écosystèmes benthiques ?



Rémi BLASCO Doctorant ESPACE, AMU, CNRS Transitions dans les ports de plaisance de la métropole Aix Marseille Provence.



Federico FABBRI Doctorant MIO/ESPACE, AMU, CNRS Présent et avenir de la mer marseillaise enjeux et stratégies de gestion



Rendez-vous à 19h pour partager un buffet partagé et à 20h pour le début des interventions



Événement à prix libre



Il n’y a plus qu’à vous trouver Un Prétexte pour venir nous voir .

68 rue sainte 2ème étage Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 77 08 42 28 unpretexte.marseille@gmail.com

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English :

As part of the 72h de l?écologie and the event Quel Littoral pour Demain (What coastline for tomorrow?) organized by the association Un Prétexte and the Grotte Cosquer, discover this lecture from the Ramène ta Science! series on protecting Marseille?s coastline.

L’événement Quel littoral pour demain ? Focus sur Marseille Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-13 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille